Correnti d’aria molto fredda stanno interessando la Liguria e raggiungeranno il culmine nei prossimi giorni portando instabilità soprattutto nel fine settimana.

Temperature in drastico calo, specie nell’entroterra e ancora possibili nevicate in quota.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per i prossimi giorni:

Aria molto fredda in quota, raggiungerà la verticale della Liguria nei prossimi giorni. Ne conseguirà un tempo a tratti instabile nel week-end.

Venerdì 26 novembre 2021

Tra nottata e prima mattinata residui annuvolamenti specialmente sui versanti padani dell’Appennino. Schiarite via via più ampie lungo le coste. dal pomeriggio nuovo aumento della nuvolosità sul levante con locali piovaschi a partire dallo spezzino. In serata probabile coinvolgimento anche del Tigullio e del genovese. Le precipitazioni saranno nevose sopra i 1200m.

Venti in calo da forti a deboli da nord tra nottata e mattinata. Si impostano dai quadranti meridionali nel pomeriggio con intensità tra debole e moderata. Rinforzi fino a burrasca da ovest in serata al largo del Mar Ligure come da avviso.

Mare inizialmente poco mossi sotto costa. Tra mossi e molto mossi al largo. Dal pomeriggio aumento del moto ondoso a partire dal largo dove in serata si farà agitato.

Temperature in aumento specialmente nei valori massimi

Costa: min +7/12°C, max +12/17°C

Interno: min 0/+7°C, max +5/12°C

Sabato 27 novembre 2021

Qualche precipitazione possibile tra il Tigullio e lo Spezzino nell’arco della giornata, tempo asciutto e in parte soleggiato altrove.

Venti tesi da sud-ovest un po’ su tutta la regione ad eccezione del tratto di costa tra Capo Noli ed il genovese di ponente dove avremo vento debole da nord.

Mare agitato, localmente molto agitato al largo e nei tratti esposti del levante.

Temperature in generale lieve aumento.

Tendenza per domenica 28 novembre 2021

Giornata a tratti instabile specialmente sull’estremo ponente e sul levante dove non si escludono rovesci grandinigeni o nevosi fino a quote medie.

Temperature in calo.