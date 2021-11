Genova – Black out ripetuto, con cali di tensione, nel quartiere di Marassi, in valbisagno.

La corrente è mancata per alcuni minuti nella parte alta del quartiere e ci sono stati anche diversi sbalzi che hanno creato non pochi disagi e problemi.

Molti antifurto hanno iniziato a suonare all’impazzata e per strada il buio era totale.

La corrente è poi tornata intorno alle 20,45