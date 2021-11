Vobbia – Una frana blocca la strada provinciale 81 nel territorio del comune di Vobbia, nell’entroterra genovese.

A comunicarlo lo stesso comune di Vobbia che scrive su Facebook che “in questo momento la viabilità della SP n.81 a circa 1,5 Km dal Ponte dello Scaglione in direzione Vallenzona e Piani, è temporaneamente chiusa, per la caduta pietrisco dalle reti di protezione. Sul posto i Vigili del Fuoco di Busalla, ed è in arrivo il personale del Settore Viabilità della Città Metropolitana di Genova, per permettere un intervento di ripristino della circolazione veicolare in sicurezza.