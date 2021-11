Liguria ancora sotto l’azione di correnti artiche nella giornata di oggi, a seguire lo scorrimento di aria più mite e umida determinerà il ritorno di nuvolosità e qualche precipitazione.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 30 novembre 2021

Cielo sereno al mattino, comparsa di velature a tratti spesse nel corso del pomeriggio a cui si sovrapporranno nubi basse costiere a levante entro la serata.

Venti nelle prime ore della notte ancora tramontana forte sul Golfo di Genova, successiva attenuazione. Nel corso della giornata si imposteranno da sud-ovest sul ponente ed , in rinforzo su Capo Mele.

Mare molto mosso o agitato al largo per onda di terra in calo nel corso della mattinata. Generalmente mosso altrove, tendente a molto mosso da libeccio in serata al largo.

Temperature: in ulteriore calo a levante, specie a fondovalle.

Costa: min +0/7°C, max +12/15°C

Interno: min -9/+1°C, max +6/9°C

Mercoledì 1 dicembre 2021

Molto nuvoloso o coperto a levante con precipitazioni che tenderanno ad interessare l’area dello spezzino e potranno assumere carattere nevoso oltre i 1200 m.

Venti: forte libecciata al largo

Mare generalmente agitato sul settore centrale e orientale al largo

Temperature in calo le massime a levante, in ripresa a ponente.

Tendenza per giovedì 2 dicembre 2021

Condizioni di tempo variabile a levante con tendenza a schiarite, soleggiato altrove. Temperature in lieve ripresa.