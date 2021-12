Ancora correnti fredde provenienti da Nord-ovest e in arrivo dalla zona artica e che interessano il centro Europa provocando un brusco calo delle temperature e qualche passaggio nuvoloso con possibili precipitazioni nella parte del Levante.

Ecco le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 3 dicembre 2021

Al mattino locali nubi basse addossate ai versanti padani dell’Appennino centro-orientale ma senza fenomeni (gaigo). Bel tempo altrove.

Pomeriggio soleggiato ovunque.

In serata probabile comparsa di innocue velature in zona Alpi Liguri e sull’estremo levante.

Vento forte da nord, con rinforzi fino a burrasca tra Capo Mele e genovese. Vento in calo dal tardo pomeriggio.

Mare mosso stirato dal vento sotto costa. Molto mosso, localmente agitato al largo del ponente.

Temperature: In generale calo.

Costa: min +6/11°C, max +10/15°C

Interno: min +2/+7°C, max +7/12°C