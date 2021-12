Nuove correnti fredde provenienti dai quadranti nord-occidentali stanno per interessare la Liguria portando un po’ di nuvolosità ma con scarsi fenomeni.

Avvio di settimana con il bel tempo e temperature in calo.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 5 dicembre 2021

Fino al primo mattino residui fenomeni sull’estremo levante; nel corso della mattinata nuvolosità sparsa sugli estremi della regione, mentre troveremo cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sul settore centrale.

Nel pomeriggio stratificazioni medio-alte tenderanno ad interessare gran parte della regione, ma senza conseguenze associate.

Venti forti da ovest/sud-ovest sul Golfo, deboli o moderati di direzione variabile sugli estremi della regione e dai quadranti settentrionali sul settore centrale. In serata ventilazione da nord in rinforzo tra Genova e Capo Mele.

Mare molto mosso a levante, mosso altrove.

Temperature: stazionarie od in lieve aumento

Costa: min +4/10°C, max +11/15°C

Interno: min -5/+4°C, max +5/11°C

Lunedì 6 dicembre 2021

Giornata caratterizzata da cieli sereni sull’intera regione, da segnalare solamente qualche velatura a ponente in serata.

Venti: al mattino tesi da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli altrove. In serata graduale rotazione a sud.

Mare mosso al largo e sul levante, poco mosso altrove.

Temperature in calo nei valori massimi.

Tendenza per martedì 7 dicembre 2021

Al mattino cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione, dal pomeriggio graduale aumento della nuvolosità a partire da ponente.

Venti moderati da nord al mattino, poi da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie.