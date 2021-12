Correnti di aria fredda e secca stanno interessando la Liguria e consentiranno un inizio di settimana soleggiato e ventoso.

Successivamente un affondo depressionario potrà determinare un deterioramento del tempo ché si concretizzerà nella giornata di Mercoledì quando saranno possibili nevicate anche a bassa quota.

Ecco, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per i prossimi giorni:

Lunedì 6 dicembre 2021

Giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno su tutta la regione in un contesto ventoso e freddo.

Venti settentrionali tesi, localmente forti sul settore centro-occidentale.

Mare stirato o localmente ancora mosso per onda lunga al mattino sotto costa, mosso al largo.

Temperature: In calo

Costa: min +3/10°C, max +11/14°C

Interno: min -5/+4°C, max +5/11°C

Martedì 7 dicembre 2021

Cielo sereno o poco nuvoloso per gran parte della giornata. Nel pomeriggio velature e successive stratificazioni in arrivo da ovest, preludio di un peggioramento.

Venti settentrionali al mattino. Ruotano da sud est nel pomeriggio e rinforzano in serata.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature: In lieve aumento.

Tendenza per mercoledì 8 dicembre 2021

Nubi su tutta la regione con precipitazioni sparse, nevose a bassa quota, specie sul settore centrale. Evoluzione da confermare nel dettaglio.