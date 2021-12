Una nuova perturbazione sta interessando la Liguria e in particolare il levante, riportando anche la neve a quote medio-basse. Nel fine settimana, invece, è previsto un miglioramento.

Ecco nel dettaglio le previsioni meteo di Limet Liguria per i prossimi giorni:

Venerdì 10 dicembre 2021

Rapido aumento della nuvolosità da ponente verso levante. Nel corso della prima mattinata prime deboli precipitazioni sul centro-levante, nevose sopra i 500 / 600m.

Molte nubi anche a ponente ma generalmente senza fenomeni associati se non delle rare sgocciolate.

Nelle primissime ore del pomeriggio crollo della quota neve sul genovesato centrale in concomitanza della cessazione delle precipitazioni ma non si esclude qualche sfiocchettamento fino ai quartieri collinari di Genova.

Nel corso del pomeriggio veloce allontanamento verso levante delle precipitazioni che tenderanno a concentrarsi nelle zone interne con quota neve in ulteriore calo fin verso i 400m.

Lungo le coste del ponente, invece, si apriranno ampie schiarite.

Venti al mattino tra deboli e moderati a rotazione ciclonica, da sud-est a levante di Genova, da nord-est sul ponente. Libeccio teso al largo. Da metà giornata irruento ingresso della tramontana a partire dal settore centrale, fino a diventare forte, con raffiche fino a burrasca tra Genova e Capo Mele, in serata.

Mare mosso sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature: In forte calo sul savonese e sul genovesato centrale a partire da metà giornata con le massime che si registreranno tra nottata e mattinata mentre le minime nel pomeriggio/sera.

Costa: min +3/+8°C, max +7/+13°C

Interno: min -4/+2°C, max 0/+7°C

Sabato 11 dicembre 2021

Ultime nubi residue tra nottata e mattinata sul levante. Pomeriggio soleggiato ovunque.

Venti forti da nord tra fino a metà giornata. In graduale calo dal pomeriggio.

Mare mosso sotto costa, stirato dal vento. Molto mosso, localmente agitato, al largo.

Temperature: in ripresa, specialmente nelle massime costiere

Tendenza per domenica 12 dicembre 2021

Giornata soleggiata su tutta la regione con ventilazione in calo e temperature in aumento.