Il rinforzo dell’alta pressione sul nord Italia garantirà tempo stabile e soleggiato per qualche giorno sulla Liguria. Temperature in graduale aumento.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 12 dicembre 2021

giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni, da segnalare solamente il transito di qualche innocua velatura.

Venti da moderati a deboli dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli di direzione variabile altrove.

Mare poco mosso sotto-costa, da mosso a poco mosso al largo.

Temperature: stazionare od in lieve aumento.

Costa: min +3/+10°C, max +11/+16°C

Interno: min -8/+2°C, max +6/+12°C

Lunedì 13 dicembre 2021

Bel tempo sull’intera regione, verso sera non si esclude qualche innocua nube sulle coste del settore centrale.

Venti deboli dai quadranti meridionali

Mare poco mosso.

Temperature: stazionarie od in leggero aumento

Tendenza per martedì 14 dicembre 2021

Nubi sparse in un contesto stabile e prevalentemente soleggiato.

Ventilazione debole di direzione variabile.

Mare poco mosso.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.