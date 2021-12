L’alta pressione presente sul Mediterraneo continua a proteggere il nord Italia dal passaggio di perturbazioni e garantisce tempo stabile sulla Liguria ma in presenza di ristagno di nubi basse in prossimità del suolo. Temperature decisamente superiori alla media stagionale.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 30 dicembre 2021

Giornata caratterizzata dal transito di velature anche dense e nubi alte con il sole che potrebbe vedersi come dietro ad un vetro smerigliato. Lungo le coste nubi basse specie a levante, in estensione al centro e parte del ponente in serata.

Venti deboli variabili in costa, rinforzi settentrionali sui rilievi.

Mare da mosso a poco mosso

Temperature: In generale aumento specie le massime nelle aree interne.

Costa: min +8/11°C, max +13/16°C

Interno: min +2/6°C, max +10/18°C

Venerdì 31 dicembre 2021

Sole primaverile sui colli e sui monti, nubi basse lungo la fascia costiera inizialmente più probabili a ponente, ma in estensione al resto della costa in serata.

Mare di nubi sopra i 1000 metri.

Venti deboli o moderati da sud

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature in forte aumento nelle aree interne e sulle vette, stazionaria in costa.

Tendenza per sabato 1 gennaio 2022

Sole primaverile sui colli e sui monti con mare di nubi sopra i 1000 metri.

Cielo grigio lungo le coste.

Ventilazione debole, mare calmo.

Temperature molto miti in quota.