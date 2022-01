Correnti fredde settentrionali interessano la Liguria portando giornate soleggiate ma con il passaggio di qualche nube ed un forte calo delle temperature.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 7 gennaio 2022

Al mattino cieli in prevalenza sereni o al più velati, qualche nube in più intorno all’alba solo nelle zone interne del settore centrale

Nel corso del pomeriggio ed in serata stratificazioni medio-alte tenderanno ad interessare l’intera regione, comunque senza conseguenze associate.

Venti in mattinata fino a forti da nord tra Genova e Capo Mele, generalmente deboli altrove. Dal pomeriggio moderati sul settore centrale, deboli sul resto della regione.

Mare nella prima parte di giornata stirato sotto-costa e mosso al largo; poi localmente mosso a ponente, poco mosso altrove.

Temperature: stazionarie od in leggera diminuzione.

Costa: min +5/+10°C, max +10/+13°C

Interno: min -8/+4°C, max +5/+9°C

Sabato 8 gennaio 2022

Al mattino e nelle prime ore del pomeriggio cieli sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione, poi graduale aumento della nuvolosità ad iniziare dalla fascia costiera.

Venti al mattino deboli o moderati da nord, successivamente moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in calo le minime, in aumento le massime.

Tendenza per domenica 9 gennaio 2022

Tra la notte ed il mattino molte nubi a levante con possibili rovesci nelle zone interne (nevosi oltre i 400-600 metri), asciutto altrove con ampi spazi di sereno a ponente.

Nel pomeriggio residua nuvolosità a levante, cieli sereni altrove.

Ventilazione sostenuta da nord.

Mare stirato o mosso sotto-costa, molto mosso al largo.

Temperature minime in aumento, massime stazionarie.