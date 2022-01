Correnti settentrionali interesseranno la nostra regione nei prossimi giorni determinando qualche addensamento, ma in un contesto in genere soleggiato. Farà un po’ freddo specie al mattino.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 8 gennaio 2022

Al mattino e nel primo pomeriggio tempo in genere soleggiato. Tra il tardo pomeriggio e la serata aumento della nuvolosità, ma senza fenomeni.

Venti deboli o moderati da nord al mattino, in rotazione a sud-ovest nel pomeriggio e in serata.

Mare da poco mosso a localmente mosso in serata.

Temperature: Stazionarie o in lieve aumento specie le massime.

Costa: min +4/+8°C, max +11/+14°C

Interno: min -8/+5°C, max +6/+10°C

Domenica 9 gennaio 2022

Al mattino nubi sparse sulla regione, specie sul settore centro-orientale senza pioggia. Nel pomeriggio cielo sereno su tutta la regione.

Venti al mattino varabili, ma in rapido rinforzo da nord dalla tarda mattinata.

Mare stirato sotto costa, molto mosso al largo.

Temperature in lieve ed ulteriore aumento.

Tendenza per lunedì 10 gennaio 2022

Condizioni di cielo soleggiato con presenza di venti sostenuti.

Temperature in calo.