La presenza di un vasto campo di alta pressione con massimi in crescita fino a 1030 hPa sul medio atlantico convoglia sulla Italia correnti fredde continentali e prolunga la fase asciutta e stabile per la Liguria.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 11 gennaio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso su tutta la regione, visibilità ottima, tempo asciutto

Venti forti in prevalenza da grecale; rinforzi oltre gli 80 km/h sui crinali esposti dell’Appennino di Levante e sul Mar Ligure, specie la parte ovest.

Mare in prevalenza molto mosso al largo per onda formata da terra; localmente agitato verso il Mar di Corsica. Mosso altrove, al più stirato a levante sotto-costa.

Temperature in ulteriore calo sui rilievi appenninici, sensazione di freddo acuita dal vento.

Costa: min +5/8°C, max +8/12°C

Interno: min -6/+3°C, max +3/8°C

Mercoledì 12 gennaio 2022

Cielo in prevalenza sereno, qualche velatura potrà lambire il levante interno a fine giornata.

Venti settentrionali ancora forti su Capo Mele, ovest Ligure al largo.

Mare molto mosso al largo, mosso su costa ovest, poco mosso stirato su costa est.

Temperature in aumento a levante.

Tendenza per giovedì 13 gennaio 2022

Condizioni di cielo in prevalenza sereno, meno freddo e ventilazione in calo.

Venti: fino al mattino residui rinforzi di tramontana su Capo Mele e settore ovest del Mar Ligure.