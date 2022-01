La presenza di un vasto campo di alta pressione sull’Europa e sul Mediterraneo occidentale garantisce una protezione dalle perturbazioni di origine atlantica con condizioni di bel tempo stabile sulla Liguria.

Attese quindi giornate in prevalenza soleggiate e temperature sopra la media, soprattutto in montagna.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 12 gennaio 2022

Cielo sereno su tutta la regione con visibilità ottima. Qualche transito di velature in serata.

Venti tesi o forti da nord; rinforzi oltre gli 80 km/h sui crinali esposti dell’Appennino di Levante e oltre i 55 km/h negli sbocchi vallivi del Genovese e del Savonese.

Mare stirato sotto-costa, mosso o a tratti molto mosso al largo.

Temperature: stazionarie

Costa: min +6/10°C, max +13/17°C

Interno: min -4/+3°C, max +8/12°C

Giovedì 13 gennaio 2022

Ancora condizioni di cielo prevalentemente sereno o poco nuvoloso su tutta la Liguria

Venti settentrionali ancora forti fino al mattino su Capo Mele, ovest Ligure al largo.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in aumento in collina e in montagna, stazionarie lungo la costa.

Tendenza per venerdì 14 gennaio 2022

Ancora cieli in prevalenza sereni

Ventilazione in calo

Temperature stazionarie