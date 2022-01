Ancora bel tempo, con qualche passaggio nuvoloso in più nella giornata di domenica, in Liguria. Il campo di alta pressione presente sul Mediterraneo protegge la nostra regione dall’arrivo di perturbazioni ancora per qualche giorno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 15 gennaio 2022

Mattinata nel complesso soleggiata. Tra pomeriggio e sera aumento delle nubi basse lungo le coste, specie quelle centro-orientali; persistenza di cielo sereno altrove.

Venti deboli meridionali.

Mare poco mosso.

Temperature in aumento nei valori massimi sui crinali e versanti padani, stazionarie in costa

Costa: min +3/8°C, max +12/16°C

Interno: min -4/+3°C, max +10/15°C

Domenica 16 gennaio 2022

Un po’ di nubi sparse dal Savonese verso levante, senza piogge, bel tempo su Imperiese, Alpi Liguri e versanti padani orientali.

Venti da deboli a moderati da sud-ovest, in calo dalla sera.

Mare mosso, localmente molto mosso al largo.

Temperature minime in aumento, massime in lieve calo.

Tendenza per lunedì 17 gennaio 2022

Ultime nubi a levante in attenuazione, bello sul resto della regione

Ventilazione debole

Temperatura stazionaria.