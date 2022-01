Il passaggio di correnti umide determineranno un po’ di nuvolosità nella giornata di oggi ma già ad inizio settimana ci sarà un ritorno a condizioni di bel tempo stabile.

Queste le previsioni di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 16 gennaio 2022

Al mattino nuvolosità sparsa lungo la fascia costiera, risulterà più compatta dal Savonese occidentale verso est; tanto sole e poche nubi altrove

Nel corso del pomeriggio molte nubi sul centro-levante, soleggiato sull’estremo ponente e sui versanti padani orientali.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali, locali rinforzi fino a tesi sul Golfo.

Mare prevalentemente poco mosso sotto-costa, mosso al largo. In serata moto ondoso in aumento a levante.

Temperature: minime in lieve aumento specie lungo la costa, massime in leggera flessione

Costa: min +5/11°C, max +11/15°C

Interno: min -6/+5°C, max +8/13°C

Lunedì 17 gennaio 2022

Giornata caratterizzata da qualche nube a levante, cieli pressoché sereni sul resto della regione.

Venti deboli o al più moderati dai quadranti settentrionali.

Mare mosso in mattinata, poi poco mosso.

Temperature in lieve aumento nei valori massimi.

Tendenza per martedì 18 gennaio 2022

Bel tempo sull’intera regione, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo. Ventilazione debole o moderata da nord.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature stazionarie.