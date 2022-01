Dopo i passaggi nuvolosi che hanno caratterizzato la domenica, tornano condizioni di tempo tipicamente anticiclonico, con ritorno di correnti settentrionali più secche e cielo in prevalenza sereno.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 17 gennaio 2022

Rapido ripristino di condizioni di cielo in prevalenza sereno su tutta la region

Venti settentrionali moderati o tesi.

Mari poco mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo le minime, stazionarie o in lieve aumento le massime.

Costa: min +5/11°C, max +11/15°C

Interno: min -6/+5°C, max +8/13°C

Martedì 18 gennaio 2022

Tempo stabile con cielo in prevalenza sereno su tutto il territorio regionale.

Venti moderati o tesi settentrionali.

Mare quasi calmo.

Temperature stazionarie.

Tendenza per mercoledì 19 gennaio 2022

Qualche nube in più ma sempre in un contesto stabile.