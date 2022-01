Una vasta area di alta pressione è presente sulla zona del Mediterraneo centro-occidentale mantenendo condizioni di bel tempo ma già da domani un suo spostamento a ovest lascerà l’Europa Centrale esposta ad un flusso di correnti artiche.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 18 gennaio 2022

Nuvolosità sul Mar Ligure potrebbe lambire la costa genovese e del levante al primo mattino; ampi spazi di sereno a seguire.

In serata aumento della nuvolosità a ridosso del versante nord dell’Appennino.

Venti a regime di brezza, tenderanno a disporsi dal pomeriggio da nord sul ponente; attesi rinforzi in serata tra Capo Mele e Voltrese, nonché lungo le vallate retrostanti soggette.

Mare poco mosso o quasi calmo, moto ondoso in aumento su settore ovest dal pomeriggio, fino a diventare molto mosso in serata al largo per onda da terra.

Temperature: in aumento le minime sulla fascia costiera, in calo le massime nell’interno, specie sui rilievi.

Costa: min +4/8°C, max 13/16°C

Interno: min -6/+4°C, max +7/11°C

Mercoledì 19 gennaio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso al mattino, tendenza ad aumento della nuvolosità nel corso del pomeriggio.

In serata non si escludono deboli precipitazioni sul settore centro-orientale che potrebbero assumere carattere nevoso sull’Appennino a partire dai 1200-1300 m

Venti da libeccio moderato al più teso al largo, sud-est di ritorno tra Tiugllio e Genovesato.

Mare tra poco mosso e mosso.

Temperature in calo le massime nelle zone interne.

Tendenza per giovedì 20 gennaio 2022

Residui e deboli fenomeni a levante tra la notte ed il mattino, tendenza a schiarite.

Irrompe la tramontana dalla sera, sereno e nuovamente asciutto