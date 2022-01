Genova – L’emergenza sanitaria legata ai casi di peste suina scoperti al confine tra Liguria e Piemonte approda in Consiglio regionale della Liguria.

Il presidente della giunta Giovanni Toti ha illustrato la situazione in Liguria relativamente alla peste suina e sulle iniziative che saranno assunte dalla giunta in stretto raccordo con i ministeri della Sanità e dell’agricoltura.

Toti ha ricordato che dopo una prima carcassa di cinghiale trovata nei giorni scorsi, sono state recuperate altre 8 carcasse di cui 5 in Piemonte e 3 in Liguria all’interno delle aree di contenimento.

Il presidente ha spiegato che le recenti restrizioni sono state adottate dal Governo per evitare che l’Unione Europea faccia scattare misure restrittive sull’export della carne suina italiana.

«Avremo maggiore visibilità di quello che sta accadendo fra 3 settimane quando l’Istituto zooprofilattico fornirà una relazione sui canali di espansione del virus e di emigrazione della fauna selvatica nelle aree prese in esame».

Toti ha annunciato: «Gli uffici del vicepresidente Piana con lo Zooprofilattico, ANCI e il Servizio Veterinario di Alisa stanno predisponendo un’ordinanza che, salvo un rapido confronto con il Governo, intenderei adottare già nelle ore di domani, sarà un’ordinanza – ha detto – di tipo esplicativo perché, nella fretta e utilizzando quello che si definisce il principio di massima precauzione in questi casi, è stata emessa un’ordinanza governativa molto ampia e talvolta di difficile intelligibilità da parte del singolo cittadino sui doveri e i diritti sui territori nel perimetro dell’ordinanza». Il presidente ha aggiunto: «Immagino, poi, che il Tavolo di monitoraggio alla fine delle analisi produrrà un’ulteriore ordinanza con i caratteri definitivi che ci trascineremo almeno per alcuni mesi».

Armando Sanna (Pd-Articolo Uno) ha chiesto la convocazione di una Commissione seconda e terza congiunta, per informare il Consiglio sulla situazione da un punto di vista sanitario e sulle decisioni che saranno assunte dalla Regione.

Sergio Rossetti (Pd-Articolo Uno) ha annunciato la presentazione di un ordine del giorno sull’argomento.

Stefano Balleari (FdI) ha ringraziato il presidente della Giunta Giovanni Toti per avere aggiornato l’Assemblea sull’evolversi della situazione.