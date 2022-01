Genova – Sciopero nazionale dei Riders di JustEat sabato 22 gennaio con probabili disagi per chi ordina la consegna a domicilio di cibi e bevande.

Ad organizzarlo a Genova e in altre città italiane che ha indetto per giovedì 20 gennaio 2022 alle ore 10:00 un presidio davanti all’ingresso della sede RAI di Corso Europa a Genova.

Un presidio per lanciare e spiegare la prima giornata nazionale di sciopero dei riders di JustEat indetta dal SI Cobas che denuncia che la multinazionale continua a rifiutare ogni dialogo nonostante le ripetute richieste di incontro per discutere di : applicazione integrale del CCNL Logistica, fornitura mezzi aziendali, tutele in caso di maltempo, DPI adeguati, organizzazione più umana del lavoro.

Già a dicembre, a ridosso delle festività natalizie, un primo sciopero dei fattorini JustEat genovesi iscritti al SI Cobas (in contemporanea con i loro colleghi di Roma) ha avuto un’adesione altissima (tra i 100 e i 150 partecipanti) con un imponente serpentone di moto e biciclette che si è snodato lungo tutta via XX Settembre.

Sabato 22 gennaio i riders iscritti al SI Cobas incroceranno le braccia nelle principali città italiane, a Genova è prevista una manifestazione cittadina.