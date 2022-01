Il rapido transito di una depressione di origine atlantica porterà ad un graduale peggioramento tra il pomeriggio di oggi e la mattina di domani. Possibili isolati piovaschi e deboli nevicate oltre i mille metri.

Ampie schiarite dal pomeriggio di domani, giovedì 20 gennaio.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 19 gennaio 2022

Nelle prime ore del mattino il cielo sarà sereno ovunque. Nel corso della mattinata assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità sul settore centrale, mentre dal pomeriggio si estenderà anche su quello orientale.

Su tali zone sarà possibile anche qualche debole ed isolato piovasco.

Quota neve sui 1000-1100m sull’Appennino orientale

Venti moderati da nord al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio con qualche rinforzo, più marcato nell’interno savonese e genovese.

Mare prevalentemente poco mosso

Temperature stazionarie le minime, in leggero calo le massime.

Costa: min +6/10°C, max 11/15°C

Interno: min -5/+3°C, max +9/13°C

Giovedì 20 gennaio 2022

Nelle prime ore del mattino non si escludono residue deboli precipitazioni sul settore centro-orientale che potrebbero assumere carattere nevoso sull’Appennino a partire dai 900m.

Nel corso della mattinata e soprattutto nel pomeriggio assisteremo ad ampie schiarite un po’ su tutta la regione

Venti moderati da nord al mattino in rotazione a sud-ovest dal pomeriggio.

Mare mosso.

Temperature in lieve calo.

Tendenza per venerdì 21 gennaio 2022

Cielo sereno o poco nuvoloso.

Forte tramontana.

Temperature in calo soprattutto al mattino e in serata