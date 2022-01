Lavagna – Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti nel porto di Lavagna per l’incendio di una imbarcazione ormeggiata in porto. Il pronto intervento ha permesso di spegnere l’incendio velocemente anche grazie all’uso del liquido schiumogeno. Successivamente si è provveduto a svuotare la sentina. Per sicurezza degli operatori sono stati invitati sul posto anche i sommozzatori.