Genova – Sono previsti disagi, code e rallentamenti sulla rete autostradale attorno al capoluogo ligure per la chiusura del tratto di autostrada A10 Genova – Ventimiglia tra il casello di Genova Prà e Arenzano per il cantiere all’interno della galleria Madonna delle Grazie.

Il tratto è chiuso dalla serata di venerdì e riaprirà, salvo contrattempi, lunedì mattina alle 6.

Tutto il traffico pesante viene dirottato sull’autostrada A26 Voltri – Gravellona Toce dove possono invertire la marcia all’altezza di Masone e by-passare il tratto chiuso della A10 e tornare sull’autostrada della Riviera.

Le auto private possono invece utilizzare l’alternativa della statale Aurelia uscendo a Genova Prà per rientrare ad Arenzano.

Comprensibili i timori di caos e disagi per il traffico del fine settimana.