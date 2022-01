Chiavari – Green pass obbligatorio, dal 1 febbraio, per poter accedere agli uffici comunali.

Come da normative nazionali, anche il Comune di Chiavari innalza il livello di guardia rispetto all’emergenza Covid e per entrare negli uffici comunali diventa necessario esibire il certificato verde.

All’ingresso degli uffici verrà controllata sia la temperatura che il Green Pass base.