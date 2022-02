Genova – Raffica di disagi nell’entroterra genovese per rubinetti a secco e fornitura d’acqua interrotta.

Si segnalano disagi nella zona montana di Davagna, in zona di Piancarnese, a Bargagli in via Monte Nero e via Martini (zona oltre la scuola a salire) e a Uscio nella zona di via Monte Cornua.

Disagi che potranno riguardare anche Lumarzo in località Sanguinara, zona di Pannesi e Luesse, Avegno: zone Pietrafitta, Passo Torricella e Testana e Sori in Frazione Levà