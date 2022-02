Una nuova area anticiclonica in arrivo da ovest interesserà tutto il comparto occidentale del Mediterraneo ancora per diversi giorni mantenendo stabile il tempo sulla Liguria.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 2 febbraio 2022

Cielo in prevalenza sereno con solo qualche velatura a Ponente.

Venti: moderati dai quadranti settentrionali al mattino, in rotazione a sud nel pomeriggio. Sul Tigullio venti moderati da W nel pomeriggio. Ventilazione ancora tesa settentrionale, invece, sull’Appennino centro-orientale.

Mari: poco mosso a ponente, mosso sui bacini del centro-levante.

Temperature: in diminuzione le minime, in aumento le massime

Costa: min +5/9°C, max 15/19°C

Interno: min +0/+5°C, max +12/16°C

Giovedì 3 febbraio 2022

Al mattino cielo sereno o poco nuvoloso ovunque. Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità di tipo bassa ma senza fenomeni di rilievo.

Venti: deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mari: generalmente poco mosso

Temperature: stazionarie.

Tendenza per venerdì 4 febbraio 2022

Al mattino cielo nuvoloso o molto nuvoloso quasi ovunque.

Dal pomeriggio avanzeranno lentamente le prime schiarite.