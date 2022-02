Il passaggio di una perturbazione sull’arco alpino è accompagnato flussi di aria umida di provenienza meridionale nei bassi strati sulla nostra regione. Venerdì caratterizzato da molte nubi e qualche precipitazione, più soleggiato sabato.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 febbraio 2022

In mattinata nuvolosità diffusa sull’intera regione con deboli pioviggini o piovaschi sparsi; nel corso della mattinata concentrazione dei deboli fenomeni sul centro-levante, asciutto altrove con locali e timide schiarite sull’estremo ponente.

Nel pomeriggio situazione pressoché invariata con cieli grigi praticamente ovunque, dei piovaschi intermittenti continueranno ad interessare il settore centro-orientale.

Venti deboli o moderati dai quadranti meridionali.

Mare da poco mosso a mosso.

Temperature minime in aumento, massime in leggero calo.

Costa: min +6/12°C, max 12/15°C

Interno: min -1/+6°C, max +6/13°C

Sabato 5 febbraio 2022

Al mattino nuvolosità sparsa su gran parte della regione, potrà risultare più compatta a levante

Nel corso del pomeriggio tempo soleggiato ovunque con cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi.

Venti: fino a moderati dai quadranti settentrionali.

Mari: tra poco mosso e mosso.

Temperature: minime stazionarie od in lieve flessione, massime in aumento.

Tendenza per domenica 6 febbraio 2022

Avvio di giornata con cieli poco o al più parzialmente nuvolosi, copertura nuvolosa in aumento a partire dal pomeriggio.

Verso sera non si esclude qualche debole fenomeno sul centro-levante.

Ventilazione debole da nord al mattino, poi fino a moderata dai quadranti meridionali.

Mare poco mosso, in aumento a mosso in serata.

Temperature minime in calo, massime stazionarie.