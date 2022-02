Genova – Si era avvicinato agli agenti della Polizia Ferroviaria in servizio in quel momento nella stazione di Genova Principe per un malfunzionamento di una delle biglietterie automatiche ma, essendo ricercato, è stato arrestato.

E’ accaduto alcune sere fa.

Il viaggiatore si era avvicinato agli agenti infastidito e alterato per via dei problemi che stava riscontrando nell’acquistare un biglietto.

Dopo averlo riportato alla calma e fatto vedere all’uomo come recuperare il denaro rimasto all’interno della macchina, gli agenti lo hanno controllato.

Dalla banca dati è emerso che l’uomo, un 34enne, era ricercato per una condanna a 11 mesi e 24 giorni per spaccio.

Il Provvedimento, emesso a luglio dello scorso anno dalla Procura della Repubblica di Firenze, non gli era stato ancora notificato poiché l’uomo è senza fissa dimora sul territorio nazionale.

Terminati gli accertamenti, è stato condotto nella Casa Circondariale di Marassi dove sconterà la pena.