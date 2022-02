Ancora stabile il campo di alta pressione ad Ovest con la sua forte azione anticiclonica ad ovest. Il tempo resta stabile, tra fasi soleggiate ad alcune più nuvolose ma senza forti precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 7 febbraio 2022

Qualche velatura o nube alta sparsa al primo mattino, specie sul levante, in rapido allontanamento. Cielo in prevalenza sereno in giornata.

Venti in rotazione dai quadranti settentrionali, con rinforzi nel pomeriggio sino a localmente forti.

Mare da mosso a poco mosso sotto costa. Mosso al largo.

Temperature in lieve calo in quota. Lungo le coste stazionare o in lieve calo le minime, in aumento le massime.

Costa: min +8/12°C, max 12/16°C

Interno: min 0/+7°C, max +8/12°C

Martedì 8 febbraio 2022

Cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti settentrionali al mattino, ruotano dai quadranti meridionali in giornata.

Mare quasi calmo o poco mosso.

Temperature senza variazioni significative

Tendenza per Mercoledì 9 febbraio 2022

Tornano flussi umidi con nuvolosità in aumento su tutta la regione, ma in un contesto asciutto.