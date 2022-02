Genova – Calano i tamponi e i nuovi contagi scoperti in Liguria nelle ultime 24 ore.

Nella giornata appena trascorsa sono stati 543 i nuovi casi di positività emersi nel territorio regionale a fronte di 5.373 tamponi effettuati di cui 1.519 molecolari e 3.854 antigenici rapidi.

Crescono i ricoveri in ospedale, 21 in più rispetto al giorno precedente per un totale di 619 pazienti assistiti nei nosocomi liguri. Di questi 21 sono ricoverati in Terapia Intensiva.

Il consueto bollettino della Regione evidenzia come dei ricoveri in Intensiva 16 siano i pazienti non vaccinati e 8 quelli sottoposti a ciclo completo di vaccinazione ma con un quadro clinico più complesso.

Un solo decesso registrato, si tratta di un uomo di 93 anni deceduto all’ospedale San Martino di Genova ieri, domenica 13 febbraio.

Di seguito il dettaglio dei nuovi casi suddiviso per provincia di residenza.

IMPERIA (Asl 1): 33

SAVONA (Asl 2): 139

GENOVA (Asl 3): 264

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 59

LA SPEZIA (Asl 5): 48

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 0

Flussi 14 febbraio 2022

TAMPONI PROCESSATI CON TEST MOLECOLARE 2.239.577 1.519 TAMPONI PROCESSATI CON TEST ANTIGENICO RAPIDO (a far data dal 14/01/2021) 2.379.553 3.854 TOTALE CASI POSITIVI (compresi GUARITI e deceduti) 328.861 543 TOTALE CASI POSITIVI (esclusi GUARITI e deceduti) 24.377 -839

CASI PER PROVINCIA DI RESIDENZA SAVONA 4.243 LA SPEZIA 2.977 IMPERIA 3.370 GENOVA 12.425 Residenti fuori Regione/Estero 499 altro/in fase di verifica 863 TOTALE 24.377

Media intensità+Terapia Intensiva Di cui in Terapia Intensiva* Differenza da giorno precedente Ospedalizzati 619 24 21 ASL1 90 3 4 ASL2 129 6 7 San Martino 82 2 -4 Ospedale Evangelico 0 0 0 Ospedale Galliera 115 4 15 Ospedale Gaslini 15 0 2 ASL3 globale 112 6 3 ASL 3 Villa Scassi 112 6 3 ASL 3 Gallino 0 0 0 ASL3 Micone 0 0 0 ASL3 Colletta 0 0 0 ASL4 globale 29 1 -2 ASL4 Sestri Levante 24 0 -2 ASL4 Lavagna 4 1 0 ASL4 Rapallo 1 0 0 ASL5 globale 47 2 -4 ASL5 Sarzana 45 0 -4 ASL5 Spezia 2 2 0

* 16 non vaccinati, 8 vaccinati (con comorbidità e/o ospedalizzati per patologie covid correlate)

Isolamento domiciliare 23.746 -866 TOTALE GUARITI (pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da SARS CoV2 che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020) 299.482 1.381 Deceduti** 5.002 1

**

data decesso sesso età luogo decesso 13/02/2022 M 94 San Martino

ASL Soggetti in sorveglianza attiva ASL 1 755 ASL 2 671 ASL 3 2.971 ASL 4 539 ASL 5 774 Liguria 5.710

Dati 14/02/2022 ore 13:00

3.314.694 Consegnati (fonte governativa) 3.336.479 Somministrati *** Percentuale vaccini somministrati su consegnati

***il dato dei vaccini consegnati è in aggiornamento (fonte governativa). Le dosi in giacenza e le consegne previste, garantiscono lo svolgimento delle sedute vaccinali a livello regionale.