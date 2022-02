Il ritorno dell’alta pressione sul Mediterraneo porta ad un miglioramento delle condizioni meteo sulla Liguria che culminerà nei prossimi giorni con il ritorno del bel tempo stabile.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 16 febbraio 2022

Tempo che volge alla stabilità: in prevalenza sereno durante la notte, passaggio di nubi medio-alte da ponente a levante al mattino; addensamenti inizialmente più compatti sul settore centro-occidentale, maggiori aperture attese nel corso del pomeriggio.

Venti di tramontana moderata sul Golfo di Genova in nottata, tenderà poi a disporsi da sud-est o est sud-est sull’arco ligure; libeccio teso al largo.

Mare generalmente molto mosso al largo e a levante per onda lunga da sud-ovest, mosso altrove.

Temperature in calo le minime a fondovalle, specie sul settore orientale; massime in decisa ripresa ovunque.

Costa: min +2/5°C, max +12/14°C

Interno: min -7/+4°C, max +7/11°C

Giovedì 17 febbraio 2022

Addensamenti costieri più consistenti sul centro-levante, non si esclude qualche sporadico sgocciolio; stabile e tendenzialmente soleggiato altrove.

Venti in generale meridionali, deboli o moderati.

Mare che rimane mosso per onda lunga da sud-ovest.

Temperature in ulteriore aumento

Tendenza per venerdì 18 febbraio 2022

Condizioni di tempo maggiormente soleggiato; mite, scarsa circolazione, umido nei bassi strati.