L’arrivo di deboli correnti umide dai quadranti meridionali anticipano una debole perturbazione che ci interesserà nella giornata di sabato 19 febbraio. Temperature nel complesso miti e tassi di umidità in aumento.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Giovedì 17 febbraio 2022

Al mattino belle schiarite su Imperiese, Alpi Liguri, Bormida occidentale e versanti padani orientali. Altrove presenza di nubi basse con poche occhiate di sole, senza piogge. In giornata la nuvolosità diverrà generalmente più fratta anche lungo le coste con maggiori schiarite; persistenza di cielo sereno o velato su Imperiese e versanti padani in genere.

Venti deboli o moderati tra sud e sud-est.

Mare da poco mosso a localmente mosso.

Temperature in aumento ovunque

Costa: min +6/11°C, max +13/16°C

Interno: min -1/+7°C, max +11/15°C

Venerdì 18 febbraio 2022

Si infittisce la nuvolosità bassa con rischio di qualche debole pioggia o pioviggine nel pomeriggio e in serata sul settore centro-occidentale della costa. Schiarite ai lati della regione specie sull’Imperiese.

Venti moderati tra sud e sud-est.

Mare generalmente mosso.

Temperature stazionarie o in lieve calo nei valori massimi.

Tendenza per sabato 19 febbraio 2022

Piogge sparse di debole o moderata intensità da Savona verso levante.

Tempo asciutto su Imperiese e Savonese di ponente.

Ventilazione moderata da sud-est

Mare mosso.

Lieve calo termico.