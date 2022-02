Il rinforzo temporaneo dell’alta pressione sul Mediterraneo garantisce una domenica stabile e prevalentemente soleggiata ma già dalla serata è in arrivo un nuovo rapido fronte perturbato accompagnato da flussi meridionali nei bassi strati che riporteranno un nuovo aumento della nuvolosità.

La nuova settimana, però, dovrebbe iniziare con giornate soleggiate ma con correnti fredde settentrionali.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 febbraio 2022

Al mattino generali condizioni di bel tempo, anche se inizialmente qualche nube potrà interessare il levante e l’entroterra del settore centrale.

Nel corso del pomeriggio nubi sparse, generalmente di tipo medio-alto. Mentre dalla sera graduale aumento della nuvolosità bassa sul centro-levante.

Venti in mattinata moderati dai quadranti settentrionali tra Genova e Capo Mele, deboli altrove. Dal pomeriggio deboli o moderati da sud-ovest ovunque.

Mare fino al tardo pomeriggio poco mosso sotto-costa e mosso al largo, poi mosso ovunque.

Temperature: minime in lieve calo, massime in leggero aumento.

Costa: min +6/12°C, max +12/16°C

Interno: min -3/+6°C, max +7/13°C

Lunedì 21 febbraio 2022

Tra la notte ed il mattino molte nubi sul settore centro-orientale con possibili deboli piovaschi sparsi; nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni e schiarite in avanzamento da ponente verso levante

Nel corso del pomeriggio ed in serata cieli generalmente sereni o al più poco nuvolosi sull’intera regione.

Venti al mattino deboli o moderati dai quadranti meridionali, dal pomeriggio tesi/forti da nord. Ventilazione sostenuta da ovest sul Golfo.

Mare da mosso a molto mosso sul centro-levante, mosso a ponente. Fino ad agitato al largo.

Temperature in aumento nei valori massimi.

Tendenza per martedì 22 febbraio 2022

Bel tempo sull’intera regione, in serata transito di qualche innocua velatura a ponente. Venti fino a forti dai quadranti settentrionali al mattino, poi moderati da sud-ovest.

Mare da mosso a poco mosso sul centro-ponente, da molto mosso a mosso a levante ed al largo.

Temperature in aumento.