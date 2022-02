Correnti fredde di origine settentrionale mantengono il cielo sereno e limpido sulla Liguria nei prossimi giorni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per i prossimi giorni:

Sabato 26 febbraio 2022

Bel tempo e limpido su tutta la regione a parte nubi sui versanti padani orientali al mattino, in dissolvimento.

Venti al mattino forti da nord, in attenuazione fino a moderati nel pomeriggio.

Mare stirato sottocosta, mosso al largo.

Temperature ancora in diminuzione

Costa: min +5/9°C, max +11/14°C

Interno: min -4/+3°C, max +6/8°C

Domenica 27 febbraio 2022

Giornata caratterizzata da cieli pressoché sereni, eventuali addensamenti avranno carattere temporaneo.

Venti moderati da nord con occasionali rinforzi.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo

Tendenza per lunedì 28 febbraio 2022

Soleggiato ovunque con attenuazione del vento che si disporrà debole da sud.