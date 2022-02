Inizio di settimana con tempo stabile ed assolato grazie al campo di alta pressione anticiclonica che si estende da ovest.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 28 febbraio 2022

Giornata con cielo in prevalenza sereno su tutta la regione.

Venti ancora settentrionali, localmente tesi al mattino, in scaduta. Ruotano temporaneamente da sud est sotto costa nel pomeriggio.

Mare quasi calmo sotto costa, localmente mosso al largo.

Temperature senza variazioni significative

Costa: min +2/9°C, max +10/14°C

Interno: min -9/+2°C, max +4/11°C

Martedì 1 marzo 2022

Condizioni di cielo poco o parzialmente nuvoloso nella prima parte di mattinata per il transito di alcune nubi di poco conto. Nel pomeriggio in prevalenza sereno o poco nuvoloso.

Venti: In prevalenza settentrionali.

Mari: Stirato sotto costa, mosso al largo

Temperature: in lieve calo.

Tendenza per mercoledì 2 marzo 2022

Nubi sparse con cielo parzialmente nuvoloso su tutta la regione.