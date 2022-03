Una debole depressione di origine atlantica transiterà sull’Europa occidentale e nel Mediterraneo determinando un richiamo di flussi meridionali anche sulla nostra regione.

Aumenteranno le nuvole e possibili piovaschi e precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Mercoledì 2 marzo 2022

Al mattino cielo sereno o al più velato ovunque. Nel corso del pomeriggio assisteremo ad un graduale aumento della nuvolosità, ad iniziare da Savonese e Genovese per poi estendersi anche a Levante, e in serata non si esclude qualche debole ed isolato piovasco, più probabile sul centro della regione.

Venti al mattino deboli da nord, tendenti a disporsi da sud-ovest nel pomeriggio e a rinforzare, specialmente sul ponente della regione.

Mare poco mosso, tendente ad essere mosso dalla sera.

Temperature stazionarie

Costa: min +4/8°C, max +11/15°C

Interno: min -6/+1°C, max +8/12°C

Giovedì 3 marzo 2022

Fin dal mattino ci aspettiamo cielo generalmente nuvoloso o molto nuvoloso, soprattutto sul centro-levante, dove si esclude qualche debole ed isolato piovasco. Maggiori schiarite a ponente.

Nel corso del pomeriggio le schiarite si allargheranno anche sul resto della regione.

Venti da deboli a moderati dai quadranti meridionali.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in lieve aumento.

Tendenza per venerdì 4 marzo 2022

Qualche addensamento nuvoloso nelle zone interne del genovese e del savonese, cielo sereno o poco nuvoloso altrove.