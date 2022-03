Un campo di bassa pressione presente sul Mediterraneo influenzerà ancora il tempo sulla Liguria, nella giornata di oggi sono attesi annuvolamenti e qualche piovasco sparso. Da sabato arrivano correnti più fredde dai quadranti nord-orientali.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Venerdì 4 marzo 2022

Tra la notte ed il primo mattino nuvolosità diffusa con possibili pioviggini o deboli piovaschi sparsi. Nel corso della mattinata rapido esaurimento dei fenomeni con ampie schiarite, specie lungo la costa.

Nel pomeriggio ed in serata formazione di rovesci sulle Alpi Liguri e sull’Appennino centro-orientale, non si escludono degli sconfinamenti lungo la fascia costiera sottostante. Alternanza tra sole ed annuvolamenti altrove.

Venti prima dell’alba deboli dai quadranti meridionali, in mattinata temporanea rotazione ad est/nord-est con intensità fino a moderata. Nel pomeriggio si disporranno nuovamente da sud.

Mare poco mosso, localmente mosso al largo in mattinata.

Temperature minime stazionarie, massime stabili od in lieve aumento.

Costa: min +6/10°C, max +11/16°C

Interno: min -4/+5°C, max +6/13°C

Sabato 5 marzo 2022

Fin dal mattino molte nubi a ponente con la possibilità di qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri, nubi alternate ad ampie schiarite altrove.

Nel pomeriggio ancora molta nuvolosità sull’Imperiese e sui versanti padani occidentali ma senza fenomeni associati, ampi spazi soleggiati altrove.

Venti moderati con rinforzi fino a tesi dai quadranti settentrionali.

Mare poco mosso o stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in diminuzione.

Tendenza per domenica 6 marzo 2022

Addensamenti anche consistenti sul ponente regionale, cieli poco nuvolosi altrove. Ventilazione moderata dai quadranti settentrionali.

Mare generalmente poco mosso

Temperature in ulteriore calo