Correnti fredde di matrice orientale interesseranno la Liguria nei prossimi giorni portando ad un calo delle temperature, ma con scarsa probabilità di precipitazioni.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Sabato 5 marzo 2022

Al mattino nubi irregolari saranno presenti a ponente con qualche fiocco di neve sulle Alpi Liguri, in via di attenuazione, bel tempo a levante specie lungo le coste.

Nel corso della giornata tempo abbastanza buono sul settore centro-orientale della costa a parte qualche nube da monte verso mare; ancora nubi sparse tra Alpi Liguri e Bormida occidentale, senza fenomeni.

Venti da deboli a moderati tra nord e nord-est.

Mare generalmente poco mosso.

Temperature in generale diminuzione

Costa: min +3/7°C, max +9/13°C

Interno: min -7/+1°C, max +4/8°C

Domenica 6 marzo 2022

Un po’ di nubi lungo i versanti padani senza conseguenze, soleggiato lungo le coste.

Venti in genere moderati da nord-est con qualche rinforzo.

Mare poco mosso o stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in ulteriore calo

Tendenza per lunedì 7 marzo 2022

Bel tempo ovunque, temperature in aumento e rotazione delle correnti da sud nei bassi strati.