La Spezia – Alice, nome d’arte di Carla Bissi, una delle cantautrici italiane più note ed amate dal pubblico, sarà al Teatro Civico martedì 15 marzo 2022 (ore 21) con il suo live tour “Alice canta Battiato”. In questo viaggio musicale sarà accompagnata dal Maestro Carlo Guaitoli al pianoforte, pianista classico di grande levatura e per tanti anni stretto collaboratore di Franco Battiato.

” Il compositore e autore che sento più vicino e affine, non solo musicalmente, è sicuramente Franco Battiato – sottolinea Alice – e da molto tempo, nei vari progetti live e discografici, canto le sue canzoni, quelle a cui sento di poter aderire pienamente. Già nel 1985 gli ho reso omaggio con l’album Gioielli rubati e questo programma in qualche modo ne è il naturale proseguimento. Una versione acustica dei brani con i bellissimi arrangiamenti e rielaborazioni per pianoforte del pianista Maestro Carlo Guaitoli.

Interpreto canzoni che nel 2016, nel Tour BATTIATO E ALICE, abbiamo cantato insieme per la prima volta e altre che appartengono ai suoi diversi periodi compositivi, alcune mai cantate prima d’ora. E poi non ho potuto fare a meno di una breve incursione anche nelle sue cosiddette canzoni mistiche, senza dimenticare quelle nate dalle nostre numerose collaborazioni a partire dal 1980, i duetti e i brani che Franco Battiato ha scritto per i miei album più recenti Samsara e Weekend”.

Considerato il grande afflusso di pubblico, si raccomanda agli spettatori di osservare la massima puntualità e di presentarsi all’entrata esibendo, oltre al biglietto, il Green Pass rafforzato. L’ingresso in sala sarà consentito a partire dalle ore 20. La biglietteria resterà aperta a partire dalle ore 18 fino a inizio concerto.

Per informazioni Botteghino del Teatro Civico: tel. 0187-727521; email: info@teatrocivico.it