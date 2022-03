Loano (Savona) – Torna l’appuntamento con “Diamo una mano all’ambiente”, la giornata organizzata dalla Pro Loco di Loano con il patrocinio dell’assessorato all’Ambiente del comune e con la collaborazione dell’Ufficio Ambiente del Comune di Loano, Sons of the Ocean-Uniti per il mare e Yepp Loano e dedicata alla raccolta della plastica sulle spiagge.

Domenica 20 marzo, a partire dalle 9.30 ai Bagni Virginia, che ospiteranno l’attività dei volontari si partirà per la “spedizione” in spiaggia.

All’iniziativa prenderanno parte anche alcune classi dell’istituto Falcone di Loano.

In occasione dell’analoga giornata tenutasi lo scorso novembre, i volontari avevano raccolto una quantità di rifiuti in plastica da riempire una ventina di grandi sacchi della spazzatura.

E’ stato calcolato che oltre il 90 per cento della plastica che si trova sulle spiagge è costituita da bottiglie, bicchieri, piatti, contenitori e cannucce, ma sono molto diffusi anche i materiali da costruzione, che costituiscono l’85 per cento. Insomma, si tratta di una delle più gravi emergenze ambientali dei nostri tempi a livello globale e richiede interventi urgenti.

Per informazioni e iscrizioni è possibile inviare una mail a info@prolocoloano.it o contattare i numeri 333.62.08.624 o 328.89.60.085 o 398.33.14.810.

L’iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anti-Covid. I volontari dovranno indossare la mascherina, lavare ed igienizzare le mani, mantenere il distanziamento sociale.