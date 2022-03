Resterà in vigore sino alle 12 di oggi, lunedì 14 marzo, salvo nuove modifiche, lo stato di Allerta Gialla per nevicate diffuso dalla protezione civile regionale su previsioni Arpal.

Ancora per l’intera mattinata, infatti, saranno possibili nevicate anche a bassa quota nella zona dell’entroterra savonese e i versanti padani di ponente.

Ifenomeni saranno d’intensità debole, con quota neve intorno a 500-700 metri sui versanti Padani di Ponente e in particolare sulla Valle Bormida mentre si attesterà sugli 800 metri nella parte occidentale della zona E (Valle Scrivia).

Le precipitazioni andranno esaurendosi nel corso della mattinata di oggi con quota neve in rapido rialzo.

Queste le previsioni di Arpal per la giornata di oggi, lunedì 14 marzo: dalle prime ore della notte deboli precipitazioni diffuse sul Centro-Ponente, anche a carattere nevoso nell’entroterra con quota neve oltre 1200 m su A e parte occidentale di B, 500-700 m su D, 800 m su E (dove non si escludono locali spolverate); quota neve in generale rapido rialzo dalla tarda mattinata. Dalle prime ore della notte venti forti settentrionali su A, B e D in attenuazione nel corso del pomeriggio. Mare fino a molto mosso sulla costa di A, in calo dal pomeriggio

Martedì 15 marzo: Moto ondoso in aumento lungo la costa di A fino a mare molto mosso in serata.