Inizio settimana all’insegna del tempo nuvoloso e con precipitazioni sparse che sulle alture del ponente ligure potranno essere anche a carattere nevoso.

Lo stato di Allerta Gialla resterà infatti in vigore sino alle 12 di oggi nella zona dell’entroterra savonese e sui versanti padani.

Condizioni di nuvolosità che potrebbero proseguire sino a mercoledì ma senza fenomeni di particolare rilevanza.

Queste, nel dettaglio, le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Lunedì 14 marzo 2022

Cielo generalmente coperto, possibile qualche pioggia in mattinata, ma si tratterrà di fenomeni generalmente deboli, con quota neve in rialzo sino a 1000/1200. Più asciutto il pomeriggio, pur con nuvolosità diffusa e qualche localizzato fenomeno non escluso.

Venti settentrionali, anche tesi o localmente forti nella prima parte di giornata.

Mare stirato o mosso per onda lunga sotto costa. Molto mosso al largo.

Temperature in lieve aumento in quota.

Costa: min +4/9°C, max +9/14°C

Interno: min -6/+3°C, max +3/10°C

Martedì 15 marzo 2022

Nuvolosità sparsa anche diffusa in mattinata, con qualche locale fenomeno non escluso. Schiarite nel corso della giornata, più ampi dal pomeriggio.

Venti inizialmente settentrionali. Successiva rotazione dai quadri meridionali.

Mare generalmente mosso.

Temperature in aumento.

Tendenza per mercoledì 16 marzo 2022

Nuvolosità sparsa senza fenomeni.