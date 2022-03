Genova – Anche oggi è una giornata di afflussi record nei Pronto Soccorso Genovesi.

Una situazione che si sta protraendo da alcuni giorni ma che, come assicurato dal Coordinatore DIAR Emergenza Urgenza Alisa Angelo Gratarola, “è sotto controllo grazie al monitoraggio costante”.

Lo smistamento che stanno compiendo i sanitari del 118 assicura i servizi a tutti i cittadini e, come fatto sapere anche da Alisa, l’incremento di accessi è tipico di questa stagione e dei primi giorni della settimana, dopo il week end in cui si sconta la mancanza della medicina di famiglia a supporto della popolazione.

Significativo l’aumento di ingressi al Policlinico San Martino e, conseguentemente, anche al Galliera e al Villa Scassi.

Anche grazie al monitoraggio in tempo reale sono garantiti tutti i servizi.

“Più che un incremento dei casi legati alla pandemia – spiega il dottor Gratarola, – in giornate come queste, è la necessità di continuare a garantire i ‘doppi percorsi’ (Covid e no Covid) a rallentare la gestione degli afflussi. Stiamo procedendo alla distribuzione delle ambulanze in base al monitoraggio in tempo reale”.

A far aumentare il numero di ingressi ci sono anche un numero importante di codici bianchi e verdi a bassa complessità che contribuiscono al sovraffollamento, che già nella giornata di ieri si attestavano intorno al 50%.