Genova – Sarà una giornata di osservazioni particolari quella che si prepara all’Osservatorio Astronomico del Righi per domenica 20 marzo.

A partire dalle 15.00 saranno proposte due attività una legata all’animazione al Planetario dal titolo “Il Grande Carro e le stelle della primavera” che porterà gli osservatori a scoprire le costellazioni e gli astri più importanti del cielo primaverile.

Il secondo appuntamento è un laboratorio didattico, “A spasso nel Sistema Solare” per scoprire le caratteristiche, le distanze e le dimensioni dei pianeti.

La prenotazione all’evento è obbligatoria e con pagamento anticipato.

Si può effettuare al link:

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-benvenuta-primavera-300186414647

Per accedere ai planetari è obbligatorio possedere ed esibire il Super Green Pass (per i maggiori di anni 12) e, nel rispetto dell’ultimo decreto del Consiglio dei Ministri, indossare la mascherina tipo FFP2 per tutta la durata dell’attività.

Prima dell’accesso iniziale all’area dell’Osservatorio Astronomico del Righi e alle varie strutture:

verrà misurata la temperatura corporea con apposito termometro; l’accesso all’area sarà consentito solo per temperatura non superiore a 37,5°C;

è necessario che ogni persona che accede dichiari prontamente ed esplicitamente al personale dell’Osservatorio se è risultata positiva al Covid-19 (e non ancora guarita) e/o se è stata a contatto diretto, nelle ultime due settimane, con persone che sono risultate positive al Covid-19. In tali casi, l’accesso non sarà consentito.

Durante l’intera visita, tutti i partecipanti dovranno indossare la mascherina e mantenere la distanza sociale di almeno 1 metro tra una persona e l’altra.

Le attività previste, della durata di circa 45 minuti l’una, saranno prenotabili in blocco e non più separatamente, tramite la piattaforma “Eventbrite”, adatta a supportare l’organizzazione di eventi.

Dato che le attività sono due, complessivamente la capienza per ogni turno di visita sarà di 24 persone, divise in due gruppi da 12 persone che svolgeranno le attività in parallelo. Ciascun gruppo effettuerà le due attività con una sequenza diversa, non essendo fra loro collegate da un ordine propedeutico preciso, per una durata complessiva di 90 minuti circa.

Due i turni di visita, alle ore 15 e alle ore 17.

Gli interessati a prenotare uno o più posti (max 10 per utente) dovranno:

– collegarsi al link indicato precedentemente per le diverse aperture pubbliche

– registrarsi sulla piattaforma

– prenotare i posti desiderati (adulti e bambini)

– pagare anticipatamente tramite carta di credito o PayPal.

Per evitare assembramenti questa sarà l’unica modalità possibile per le aperture pubbliche. Il contributo richiesto è di 10 € per gli adulti e 8 € per i bimbi da 0 a 12 anni, maggiorato soltanto delle commissioni richieste dalla piattaforma informatica. Saranno ammessi rimborsi soltanto fino a un giorno prima dell’inizio dell’attività ma non per le commissioni richieste dalla piattaforma.

Le prenotazioni si chiudono un’ora prima dell’inizio del turno. L’appuntamento in Osservatorio è 15 minuti prima del proprio turno, che inizierà in orario indipendentemente dal numero di prenotati presenti.

E’ possibile, per nuclei famigliari, congiunti e per persone non soggette agli obblighi di distanziamento sociale, prenotare esclusivamente “Una notte all’Osservatorio” in occasioni diverse da quelle di apertura pubblica.

Questo tipo di prenotazione si effettua telefonicamente al numero 349 6109467 al quale si possono richiedere anche informazioni su modalità, orari e costi di questa tipologia particolare di attività che prevede, fra l’altro, anche l’osservazione individuale all’oculare del telescopio.