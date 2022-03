Chiavari – Aveva trasformato il suo appartamento in una centrale dello spaccio il 59enne fermato dalla polizia per un traffico di droga.

L’uomo aveva avviato l’illecita attività all’interno della sua abitazione e quando gli agenti hanno fermato un tossicodipendente che usciva dalla sua casa con alcune dosi di droga hanno subito deciso di fare un controllo approfondito.

All’interno sono stati rinvenuti 33 gr. di eroina e 40 gr. di hashish.

L’uomo si è giustificato dicendo di spacciare da poco tempo perché non aveva ancora percepito il reddito di cittadinanza e aveva bisogno di soldi.

Il processo per direttissima è previsto per questa mattina