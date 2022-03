Genova – Lieve calo dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore mentre si registrano altri 4 decessi. Genova – Lieve calo dei nuovi contagi nelle ultime 24 ore mentre si registrano altri 4 decessi.

La situazione è complessivamente stabile in Liguria, secondo i dati diffusi quotidianamente dal bollettino di Regione Liguria.

Nel corso dell’ultima giornata sono stati 1.514 i nuovi positivi registrati in Liguria a fronte di 10.705 tamponi effettuati, di cui 2.405 molecolari e 8.300 test rapidi antigenici.

Calano ancora i ricoveri in ospedale, sette in meno rispetto a ieri per un totale di 230 pazienti seguiti nei nosocomi.

Di questi, 10 sono ricoverati in Terapia Intensiva.

Altri 4 i decessi registrati, per un totale di 5.171 vittime da inizio pandemia

IMPERIA (Asl 1): 160

SAVONA (Asl 2): 232

GENOVA (Asl 3):723

CHIAVARI E TIGULLIO (Asl 4): 154

LA SPEZIA (Asl 5): 243

Non riconducibili alla residenza in Liguria: 2