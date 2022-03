Genova – Molta paura ma fortunatamente nessun ferito nell’incendio divampato ieri sera in un magazzino di vico Viani, nel quartiere di Rivarolo.

Alcuni passanti hanno notato fumo che fuoriusciva dall’immobile intorno alle 23,30 e hanno chiamato i vigili del fuoco.

I pompieri hanno spento le fiamme rapidamente e poi hanno controllato che l’edificio soprastante non fosse stato invaso dal fumo.

Fortunatamente non si registrano feriti.

In corso le prime indagini per accertare le cause dell’incendio e le eventuali responsabilità.