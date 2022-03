Nuove correnti fredde proveniente dall’Europa orientale interessano la Liguria portando ad un graduale miglioramento che culminerà nella giornata di martedì.

Queste le previsioni del centro Limet Liguria per le prossime ore:

Domenica 20 marzo 2022

Al mattino stratificazioni medio-alte in transito soprattutto sul centro-ponente regionale, potranno risultare più compatte sull’Imperiese e relativo entroterra. Generali condizioni di bel tempo a levante

Nel corso del pomeriggio qualche nube sparsa in un contesto prevalentemente soleggiato.

Venti fino a forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati da nord-est altrove. Nel pomeriggio momentanea rotazione a sud a levante.

Mare stirato o mosso sotto-costa, da molto mosso a mosso al largo.

Temperature: in lieve calo.

Costa: min +7/13°C, max +13/17°C

Interno: min -5/+7°C, max +7/14°C

Lunedì 21 marzo 2022

Giornata caratterizzata da qualche nube sui versanti padani occidentali, cieli in prevalenza sereni o al più poco nuvolosi sul resto della regione.

Venti: al mattino fino a tesi/forti dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, al più moderati altrove. Nel pomeriggio moderati ovunque.

Mari: stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature: stazionarie.

Tendenza per martedì 22 marzo 2022

Bel tempo sull’intera regione, cieli pressoché sereni.

Ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali sul settore centro-occidentale della costa, moderati altrove.

Mare stirato sotto-costa, mosso al largo.

Temperature in lieve aumento.