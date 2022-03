Genova – Ha perso il controllo della moto che stava guidando ed è caduto rovinosamente a terra riportando gravi ferite.

Indagini in corso sul grave incidente avvenuto ieri notte in via Rosasco, nel quartiere di Staglieno, in val Bisagno. La persona alla guida del mezzo a due ruote è stata soccorsa dal 118 e trasferita in ospedale in codice rosso, il più grave.

L’episodio intorno alle 23,30 quando la moto è scivolata a terra e il centauro è stato sbalzato dalla sella.

Al momento non risultano altri mezzi coinvolti ma si attende la visione delle telecamere della zona per ricostruire con precisione l’esatta dinamica dell’incidente e le eventuali responsabilità.