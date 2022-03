L’alta pressione diventa via via più stabile su buona parte dell’Europa e il tempo si stabilizza al bello e senza precipitazioni.

Venti in attenuazione porteranno anche temperature sempre più miti e più in linea con la media stagionale.

Queste le previsioni meteo di Limet Liguria per le prossime ore:

Martedì 22 marzo 2022

Cielo sereno, atmosfera tersa e asciutta.

Venti fino al mattino nord-est ancora forte a ovest di Capo Mele, settore di ponente al largo; teso con qualche rinforzo sui crinali appenninici esposti. Nel corso della giornata si dispone a brezza, più vivace agli estremi della regione.

Mare da mosso a molto mosso il settore centrale e occidentale al largo; mosso altrove, stirato/ poco mosso lungo la Riviera di Levante.

Temperature in calo le minime a fondovalle e sulla sul centro-levante costiero; in ripresa le massime un po’ ovunque.

Costa: min +2/6°C, max 15/17°C

Interno: min -7/+2°C, max 10/15°C

Mercoledì 23 marzo 2022

In prevalenza sereno, salvo leggere velature sull’estremo ponente nella seconda parte della giornata.

Venti settentrionali nottetempo, rinforzi come da avviso, brezze dominanti in giornata.

Mare mosso o localmente molto mosso il settore ovest al largo; poco mosso altrove.

Temperature in ulteriore aumento.

Giovedì 24 marzo 2022

Un’altra giornata tipicamente primaverile, velature di passaggio, ma tempo nel complesso soleggiato e mite durante le ore centrali della giornata; aumenta l’umidità nei bassi strati.